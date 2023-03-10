Ольховский: два российских теннисиста претендуют на победу в Индиан-Уэллсе

Трудно сказать, как долго Медведеву удастся сохранять такую прекрасную форму. Первые матчи в Индиан-Уэллсе будут для него достаточно сложными из-за акклиматизации. Если Даниил справится с этим, то, судя по выступлению на турнире в Дубае, можно ожидать от него высокого результата», — приводит слова Ольховского Vprognoze.