Ольховский: два российских теннисиста претендуют на победу в Индиан-Уэллсе

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублева и Даниила Медведева на победу в турнире в Индиан-Уэллсе.
«Медведев и Рублев являются сейчас одними из лучших игроков и претендуют на победу. Им по силам дойти до финала.
Трудно сказать, как долго Медведеву удастся сохранять такую прекрасную форму. Первые матчи в Индиан-Уэллсе будут для него достаточно сложными из-за акклиматизации. Если Даниил справится с этим, то, судя по выступлению на турнире в Дубае, можно ожидать от него высокого результата», — приводит слова Ольховского Vprognoze.
Турнир в Индиан-Уэллсе стартовал 8 марта и завершится 19 марта.
Россиянин Роман Сафиуллин выбыл после первого круга, проиграв белорусу Илье Ивашко. Другие отечественные теннисисты вступят в борьбу завтра, 11 марта.
Карен Хачанов сыграет с представителем Германии Оскаром Отте, Даниил Медведев — с американцем Брэндоном Накашимой, а Андрей Рублев — с Иржи Легечкой из Чехии.
Стоит отметить, что Медведев выиграл три своих последних финала.
Ранее Даниил Медведев высказался о допуске россиян на Уимблдон этим летом.