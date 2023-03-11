Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
30 минут назад

Медведев переиграл Накашиму и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Чемпионат.comиещё 1

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) обыграл японца Брэндона Накашиму (48-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Медведев выиграл со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Даниил совершил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов. Накашима, в свою очередь, сделал семь подач навылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести возможных.

В третьем круге россиянин встретится с теннисистом из Беларуси Ильёй Ивашко (85-я ракетка мира).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Теннис,Брэндон Накашима,Илья Ивашко,Даниил Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий