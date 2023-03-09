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1 час назад

Гаэль Монфис проиграл в первом за семь месяцев матче и покинул турнир в Индиан-Уэллсе

Чемпионат.com

Французский теннисист Гаэль Монфис (210-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга, который стал для француза первым за семь месяцев, Монфис проиграл австралийцу Джордану Томпсону (87-я ракетка мира).

Гаэль Монфис проиграл в первом за семь месяцев матче
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джордан Томпсон выиграл со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Гаэль Монфис один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джордана Томпсона два эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований Томпсону сыграет с греком Стефаносом Циципасом (2). Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

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