Теннисистов из РФ заставят подписать кодекс поведения на Уимблдоне

Организаторы Уимблдона разрабатывают специальный кодекс поведения, который должны будут подписать российские теннисисты перед стартом турнира. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, детали кодекса еще не доработаны, но предполагается, что под запретом окажется любая явная демонстрация поддержки России, ношение флага или положительные отзывы о стране. Нарушение кодекса может привести к санкциям, включая потенциальное исключение из турнира.
Напомним, в апреле прошлого года организаторы Уимблдона отказали в допуске на соревнования российским и белорусским теннисистам. Также игрокам из этих стран запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 7 декабря оштрафовала LTA за недопуск россиян и белорусов на турниры, проводимые на территории страны. Штраф составил $1 млн. На такую же сумму британскую организацию ранее оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA).
В этом году Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.
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