Теннисистов из РФ заставят подписать кодекс поведения на Уимблдоне

Организаторы Уимблдона разрабатывают специальный кодекс поведения, который должны будут подписать российские теннисисты перед стартом турнира. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, детали кодекса еще не доработаны, но предполагается, что под запретом окажется любая явная демонстрация поддержки России, ношение флага или положительные отзывы о стране. Нарушение кодекса может привести к санкциям, включая потенциальное исключение из турнира.

Напомним, в апреле прошлого года организаторы Уимблдона отказали в допуске на соревнования российским и белорусским теннисистам. Также игрокам из этих стран запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 7 декабря оштрафовала LTA за недопуск россиян и белорусов на турниры, проводимые на территории страны. Штраф составил $1 млн. На такую же сумму британскую организацию ранее оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA).

В этом году Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.