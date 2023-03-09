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20 минут назад

Медведев высказался о вероятности допуска россиян на Уимблдон

Lenta.ru

Теннисист Даниил Медведев высказался о вероятности допуска россиян на Уимблдон. Его слова передает Reuters.

Медведев высказался о вероятности допуска россиян на Уимблдон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медведев отказался помогать организаторам британского турнира принять решение по допуску россиян или сделать выбор за них.

«Они должны принять это решение сами по своим разным причинам, как они сделали это в прошлом году. И я всегда говорил, что буду уважать любое их решение», — заявил он.

Россиянин добавил, что очень любит этот турнир и ждет возможности вернуться на него.

В феврале сообщалось, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть лишена возможности проводить турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если вновь запретит российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Кроме того, организация может быть оштрафована.

Весной 2022-го российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это ATP и WTA приняли решение лишить турнир рейтинговых очков, а организаторов оштрафовать на миллион долларов. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Теннис,Даниил Медведев,
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