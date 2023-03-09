Теннисистов из РФ заставят подписать кодекс поведения на Уимблдоне

Российским и белорусским теннисистам будет необходимо выполнить одно условие для участия в Уимблдоне в этом году. Речь идет о подписании «кодекса поведения», сообщает Daily Mail.
Отмечается, что пока его не доработали, однако, по всей вероятности, в перечень ограничений войдет запрет на демонстрацию поддержки России, а также ношение флага.
В случае нарушения санкций спортсмены понесут наказание. В частности, как утверждается, их могут исключить из турнира.
Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Британской ассоциацией лаун-тенниса (LTA) будет отменен запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.
В конце января Федерация тенниса Украины призвала к полному отстранению от международных соревнований всех российских и белорусских теннисистов. Там назвали запрет выступлений спортсменов из России и Белоруссии — одним из «действенных средств изоляции России и Белоруссии».