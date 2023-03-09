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1 час назад

Федерация тенниса Украины не стала подписывать обращение к МОК по отстранению россиян

ТАСС

ТАСС, 9 марта. Федерация тенниса Украины не подписала обращение спортивных федераций страны по олимпийским видам спорта к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских и белорусских спортсменов от соревнований. Об этом в четверг сообщило издание "Трибуна".

Федерация тенниса Украины не стала подписывать обращение к МОК по отстранению россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.

Россияне продолжают выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. При этом сборные России по теннису отстранены от участия в командных турнирах.

Теннис,Станислав Поздняков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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