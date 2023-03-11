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1 час назад

Хорватская теннисистка Векич отказалась пожать руку украинке Цуренко на турнире в Индиан-Уэллсе

Газета.Ruиещё 1

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла представительницу Хорватии Донну Векич в матче второго круга "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:2 в пользу украинки.

Скандал с участием украинской теннисистки произошел на турнире в Индиан-Уэллсе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По окончании матча случился неприятный инцидент с участием обеих спортсменок. Пока Цуренко радовалась победе, Векич не стала ее ждать у сетки, а пошла к своей скамейке собирать вещи. Украинка подошла к сетке, потом шагнула в сторону хорватской теннисистки, протянула ей руку для рукопожатия, но та к ней не повернулась. Реакция Векич вызвала неодобрительный гул на трибунах.

В следующем круге соперницей Цуренко станет победительница противостояния Арина Соболенко (Белоруссия) - Евгения Родина (Россия). Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллионов долларов. Действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Варваре Грачевой после финального матча турнира в США.

Теннис,Варвара Грачева,Марта Костюк,Арина Соболенко,Леся Цуренко,
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