Скандал с участием украинской теннисистки произошел на турнире в Индиан-Уэллсе

По окончании матча случился неприятный инцидент с участием обеих спортсменок. Пока Цуренко радовалась победе, Векич не стала ее ждать у сетки, а пошла к своей скамейке собирать вещи. Украинка подошла к сетке, потом шагнула в сторону хорватской теннисистки, протянула ей руку для рукопожатия, но та к ней не повернулась. Реакция Векич вызвала неодобрительный гул на трибунах.