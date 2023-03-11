Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

На турнире в США хорватка Дона Векич отказалась после матча пожать руку украинке Лесе Цуренко

Спорт уик-эндиещё 2

На престижном турнире в Инидан-Уэллсе (США) украинская теннисистка на себе прочувствовала, каково это, когда тебе отказывают в рукопожатии после матча. Хорватка Донна Векич (23-я ракетка мира) отказалась пожать руку украинке Лесе Цуренко (95) после проигрыша во втором круге – 6:2, 2:6, 2:6.

Цуренко высказалась об отказе Векич пожать ей руку после матча второго круга Индиан-Уэллса
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

По завершению игры Донна Векич (на снимке) не стала ждать соперницу у сетки, а пошла к своей скамейке собирать вещи. Когда Цуренко подошла к сетке, а затем и к сопернице, хорватка так и не повернулась в её сторону.

Украинка Леся Цуренко так объяснила произошедшее:

«Я не очень хорошо себя чувствовала во время матча. И очень удивлена, что мне удалось выиграть. По ходу игры я старалась максимально собираться на розыгрыш и максимально расслабляться между ними. Почему Векич не пожала мне руку? Может, потому что ей не понравилось, что я плохо себя чувствую, возможно, она такое (затяжку игры) не уважает», - приводит слова Цуренко портал Gotennis со ссылкой на «Большой теннис Украины».

Векич причины отказа от рукопожатия не объясняла. Её поступок вызвал неодобрение зрителей. Не поддерживаем такое поведение и мы – спортсмены должны уважать соперника и вести себя как подобает. К слову, это не мешало бы помнить и некоторым украинским атлетам, в поединках с россиянами путающим спорт и политику.

Теннис,Леся Цуренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий