Цуренко высказалась об отказе Векич пожать ей руку после матча второго круга Индиан-Уэллса

На престижном турнире в Инидан-Уэллсе (США) украинская теннисистка на себе прочувствовала, каково это, когда тебе отказывают в рукопожатии после матча. Хорватка Донна Векич (23-я ракетка мира) отказалась пожать руку украинке Лесе Цуренко (95) после проигрыша во втором круге – 6:2, 2:6, 2:6.

По завершению игры Донна Векич (на снимке) не стала ждать соперницу у сетки, а пошла к своей скамейке собирать вещи. Когда Цуренко подошла к сетке, а затем и к сопернице, хорватка так и не повернулась в её сторону.

Украинка Леся Цуренко так объяснила произошедшее:

«Я не очень хорошо себя чувствовала во время матча. И очень удивлена, что мне удалось выиграть. По ходу игры я старалась максимально собираться на розыгрыш и максимально расслабляться между ними. Почему Векич не пожала мне руку? Может, потому что ей не понравилось, что я плохо себя чувствую, возможно, она такое (затяжку игры) не уважает», - приводит слова Цуренко портал Gotennis со ссылкой на «Большой теннис Украины».