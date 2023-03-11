Украинская теннисистка объяснила отказ хорватки пожать ей руку

«Во-первых на это есть объективные причины, думаю, все прекрасно все понимают. Во-вторых сегодня с утра было сложно обработать всю информацию со вчерашнего дня и было, скажем так, эмоционально сложно играть, потому что мы понимаем, что необходимо не только к матчу готовится, но и как-то справляться с тем, что может произойти в нашем теннисе.