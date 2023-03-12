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1 час назад

Тейлор Фритц вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Чемпионат.com

Американский теннисист Тейлор Фритц (пятая ракетка мира) оказался сильнее соотечественника Бена Шелтона (41-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Тейлор Фритц вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Фритц одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Фритц четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шелтона четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В третьем круге пятой ракетке мира будет противостоять победитель противостояния Ринки Хидзикаты (Австралия) и Себастьяна Баэса (Аргентина).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Теннис,Бен Шелтон,
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