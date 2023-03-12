Тейлор Фритц вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Фритц одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Фритц четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шелтона четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.