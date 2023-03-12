Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
46 минут назад

Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Betassist

Первая ракетка мира Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). Это соревнования серии WTA-1000.

Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: ТАССТАСС

В матче второго круга Касаткина разгромила немку Татьяну Марию – 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 4 минуты.

На счету Касаткиной, посеянной на турнире под восьмым номером, 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 7 брейков с 13 попыток. У её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка из 7.

Далее Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой, которая ранее победила хорватку Петру Мартич – 25-ю сеяную.

Также в третьем круге турнира сыграют россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Теннис,Варвара Грачева,Вероника Кудерметова,Татьяна Мария,Анастасия Потапова,Дарья Касаткина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий