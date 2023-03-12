Первая ракетка мира Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). Это соревнования серии WTA-1000.

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В матче второго круга Касаткина разгромила немку Татьяну Марию – 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 4 минуты.

На счету Касаткиной, посеянной на турнире под восьмым номером, 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 7 брейков с 13 попыток. У её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка из 7.

Далее Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой, которая ранее победила хорватку Петру Мартич – 25-ю сеяную.