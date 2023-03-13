В WTA оценили слова украинской теннисистки о панической атаке из-за допуска россиян

Женская ассоциация тенниса (WTA) оценила слова украинской теннисистки Леси Цуренко. Та заявила, что не вышла на матч против белоруски Арины Соболенко из-за панической атаки после разговора с одним из руководителей WTA о допуске россиян.
«Прежде всего, мы уважаем эмоции Леси и всех наших украинских спортсменов, с которыми они продолжают справляться в этот невероятно тяжелый период.
При этом мы сохраняем основополагающий принцип WTA, который заключается в обеспечении возможности участия отдельных спортсменов в профессиональных теннисных турнирах без какой-либо дискриминации, а также не можем позволить подвергать наказаниям из-за решений, которые принимают руководства их стран», — цитирует WTA The Tennis Podcast.
Сейчас россиянки и украинки принимают участие в турнире в Индиан-Уэллсе.
На турнире осталось двое россиянок — Дарья Касаткина и Варвара Грачева. Они сыграют между собой 14 марта в третьем круге. Все представительницы Украины уже покинули турнир после отказа Цуренко. Соболенко после отказа украинки сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.