В WTA оценили слова украинской теннисистки о панической атаке из-за допуска россиян

Женская ассоциация тенниса (WTA) оценила слова украинской теннисистки Леси Цуренко. Та заявила, что не вышла на матч против белоруски Арины Соболенко из-за панической атаки после разговора с одним из руководителей WTA о допуске россиян.

«Прежде всего, мы уважаем эмоции Леси и всех наших украинских спортсменов, с которыми они продолжают справляться в этот невероятно тяжелый период.

При этом мы сохраняем основополагающий принцип WTA, который заключается в обеспечении возможности участия отдельных спортсменов в профессиональных теннисных турнирах без какой-либо дискриминации, а также не можем позволить подвергать наказаниям из-за решений, которые принимают руководства их стран», — цитирует WTA The Tennis Podcast.

Сейчас россиянки и украинки принимают участие в турнире в Индиан-Уэллсе.