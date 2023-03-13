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24 минуты назад

Даниил Медведев рассказал, почему сменил струны на ракетке

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Первая ракетка России Даниил Медведев объяснил своё решение поменять струны на ракетке.

Даниил Медведев рассказал, почему сменил струны на ракетке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Струны… Есть игроки, которые меняют силу натяжения на 0,1 кг, бьют — и чувствуют, мол, да, это лучше. Что касается меня, то дайте мне две ракетки со струнами, натянутыми на 20 и на 25 кг, и я, вероятно, не почувствую разницы. У разных игроков по-разному. Я не чувствую особой разницы. Не знаю точно, чем они отличаются, но они мягче, они называются Soft. До этого были Razor Cold, а теперь Razor Soft. Я сразу же почувствовал, что они мягче, когда мяч касается струн. И мяч может отскочить от ракетки, как от трамплина, то есть быстрее и мощнее без приложения дополнительных усилий.

В ракетке я ничего не настраивал. Продолжаю играть той же самой. Что ещё? Я не менял натяжение, так что надо было перестроиться в смысле ощущений. Если бы я продолжал бить в прежнем духе, мяч просто улетал бы. Как я уже говорил, самое забавное то, что когда что-то идёт не так, как вот было в Австралии, то сразу же возникают сомнения, даже когда играешь не так уж плохо. Я очень рад, что мне удалось потом выиграть три турнира, показывая отличную игру. И да, это показало, что новые струны хороши», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Теннис,Даниил Медведев,
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