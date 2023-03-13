Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

«Всем известно моё отношение к СВО». Свёнтек — о прекращении сотрудничества с Xiaomi

Чемпионат.com

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек раскрыла причину, почему приняла решение прекратить сотрудничество с китайской корпорацией Xiaomi.

Свёнтек связала прекращение сотрудничества с Xiaomi со спецоперацией
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это моё решение и решение моей команды, но мы расстаёмся после успешного сотрудничества и без каких-либо трений. В целом сотрудничество с польским филиалом Xiaomi прошло очень успешно. Всем известно моё отношение к спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с действующим законодательством РФ), и я хотела бы быть последовательной в своих решениях. Именно поэтому мы заканчиваем наше сотрудничество в конце марта», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Отметим, что в феврале прошлого года, после начала военных действий на Украине, китайский производитель техники ушёл с российского рынка, однако со временем вернулся. Сама Свёнтек никогда не скрывала своей поддержки Украины. Она сотрудничала с Xiaomi с февраля 2021 года.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий