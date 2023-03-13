Свёнтек связала прекращение сотрудничества с Xiaomi со спецоперацией

«Это моё решение и решение моей команды, но мы расстаёмся после успешного сотрудничества и без каких-либо трений. В целом сотрудничество с польским филиалом Xiaomi прошло очень успешно. Всем известно моё отношение к спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с действующим законодательством РФ), и я хотела бы быть последовательной в своих решениях. Именно поэтому мы заканчиваем наше сотрудничество в конце марта», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.