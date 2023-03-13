«Мы в шоке». Журналист — о приостановлении финансирования латвийских теннисисток

«Мы в шоке. Мы говорили среди журналистов, что правительство должно подходить к этому по-другому. Стоило бы связаться с олимпийскими комитетами по всей Европе, а затем попытаться повлиять на WTA и ATP. Сказать, что если россияне и белорусы ещё могут соревноваться, то наши спортсмены снимаются с этих соревнований. Глупо перекладывать ответственность на