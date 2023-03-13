Поступок российской теннисистки расценили в Польше как «поддержку Путина»

Россиянка Анастасия Потапова, выйдя в футболке «Спартака» на матч турнира в Индиан-Уэллсе, «поддержала действия» президента России Владимира Путина. Об этом пишет польское издание SportPL.

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Анастасия Потапова в Индиан-Уэллс дошла до третьего круга, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле со счетом 6:3, 4:6, 5:7. На матч Потапова вышла в футболке московского «Спартака».

По данным польского издания, «многих болельщиков возмутил вид Потаповой в цветах российского клуба» и они посчитали такой выбор формы нарушением правил, предписывающих российским теннисистам выступать в нейтральном статусе.

«Ее жест был воспринят однозначно — как поддержка действий Владимира Путина», - подчеркивается в статье.

При этом сама теннисистка ранее заявляла, что с детства является поклонницей российского футбольного клуба «Спартак» и лично знакома с его игроками. Ранее в Дубае она также провела тренировку в футболке «Спартака» и выложила фотку в соцсетях с подписью: «Вступаю в ряды красно-белых», пишет sports.ru.

Анастасия Потапова рассказала изданию, что это была инициатива «девочки из клуба – видимо, главной по коммуникациям».