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19 минут назад

Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня

Чемпионат.comиещё 2

Завершился седьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Седьмой игровой день. Результаты

Даниил Медведев (Россия, 5) – Александр Зверев (Германия, 12) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23) – Кристьян Гарин (Чили, Q) – 6:3, 6:4. Андрей Рублёв (Россия, 6) – Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – 2:6, 4:6. Тейлор Фритц (США, ) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:4, 6:3. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 6:2, 2:0. Янник Синнер (Италия, 11) – Стэн Вавринка (Швейцария, SR) – 6:1, 6:4. Томми Пол (США, 17) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

Теннис,Янник Синнер,Мартон Фучович,Томми Пол,Даниил Медведев,Стэн Вавринка,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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