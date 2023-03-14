Алькарас одержал сотую победу на турнирах АТР

Испанец Карлос Алькарас, обыграв представителя Нидерландов Таллона Грикспура на турнире в Индиан Уэллсе, одержал сотую победу на уровне Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР).

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Вторая ракетка мира одолел соперника в третьем круге турнира со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

19 летний испанский теннисист стал вторым по скорости достижения 100 побед в АТР, на это ему потребовалось 132 матча. Лидером является американец Джон Макинрой (131), на третьем месте его соотечественник Андре Агасси (135), далее следуют испанец Рафаэль Надаль (137), швед Матс Виландер/американец Джимми Коннорс (по 138).