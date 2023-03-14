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55 минут назад

Тарпищев объяснил поражение теннисистки Касаткиной от Грачевой на турнире в Индиан-Уэллсе

ТАСС

Россиянка Варвара Грачева обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) за счет лучшей нервной системы. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев объяснил поражение теннисистки Касаткиной в Индиан-Уэллсе
Фото: ТАССТАСС

"Касаткина играла с позиции, что ей обязательно надо во что бы то ни стало выигрывать. Грачевой же терять было нечего, она играла расслабленно. Поэтому у нее нервная система оказалась лучше готова к матчу, отсюда победа, - рассказал Тарпищев. - Она вообще талантливая теннисистка".

Грачева выиграла со счетом 6:4, 6:4. Эта победа стала для нее второй подряд в матчах против Касаткиной, ранее в 2023 году Грачева была сильнее в игре первого круга Открытого чемпионата Австралии (6:1, 6:1).

Грачевой 22 года, она занимает 66-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет завоеванных титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Грачевой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2021 году.

Касаткиной 25 лет, в мировом рейтинге она занимает восьмую позицию, на турнире в Индиан-Уэллсе она была посеяна под восьмым номером. На счету россиянки шесть побед на турнирах WTA, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.

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