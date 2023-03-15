Платье Евгении Медведевой для турнира шоу-программ создал искусственный интеллект

Платье Евгении Медведевой для турнира шоу-программ создал искусственный интеллектТурнир, где фигуристы покажут самые яркие номера, пройдет 18 марта. Источник фото: gettyimagesФигуристка Евгения Медведева рассказала о новом платье для турнира шоу-программ.Без чего номер не номер? Без красивого платья. Платье у меня очень красивое, такого у меня еще не было."В этот раз интересная история. Я ехала из Череповца на автобусе в другой город – очень долго, длительно и мучительно. И думала над костюмом. Ничего мне не приходило в голову. В итоге я зашла в приложение с искусственным интеллектом, забила много-много слов, которые хоть как-то могут относиться к образу. И этот искусственный интеллект выдал мне эскиз платья – и я такая: вот оно! И на основе платья, которое создал искусственный интеллект, мы создали мое платье", - рассказала спортсменка в интервью Первому каналу.Турнир шоу-программ "Русcкий вызов" пройдет 18 марта в "Мегаспорте".Стали известны все участники турнира по шоу-программам "Русcкий вызов"