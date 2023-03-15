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1 час назад

Расписание 8-го игрового дня в Индиан-Уэллсе: ночью сыграют Медведев и Соболенко

Чемпионат.com

ATP и WTA опубликовали расписание восьмого игрового дня турнира серии «Мастерс» и WTA-1000, который в эти дни проходит в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования продлятся до 19 марта.

Расписание 8-го игрового дня в Индиан-Уэллсе: ночью сыграют Медведев и Соболенко
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ночь со среды на четверг в Индиан-Уэллсе состоится половина четвертьфинальных мачтей — из нижних половин сеток. Матчей осталось так мало, что они теперь помещаются на одном корте.

На данном этапе соревнований Россия будет представлена одним единственным теннисистом, Даниилом Медведевым.

В женской сетке соревнований интересным представляется выступление действующей чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко.

Начало матчей восьмого игрового дня. Расписание корта «Стэдиум 1»

Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) – примерно в 21:00 мск. Даниил Медведев (Россия, 5) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23) – не ранее 1:00 мск. Кори Гауфф (США, 6) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) – не ранее 22:30 мск. Мария Саккари (Греция, 7) — Петра Квитова (Чехия, 15) – не ранее 4:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира у мужчин является первая ракетка США Тейлор Фритц, у женщин – полька Ига Свёнтек.

Теннис,Фрэнсис Тиафо,Арина Соболенко,Петр Квитов,Даниил Медведев,Мария Саккари,
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