Алькарас после матча оставил послание снявшемуся из-за травмы Дрэйперу

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас пожелал здоровья британцу Джеку Дрэйперу, который не смог завершить их матч в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) из-за проблем с мышцами живота.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

До отказа от британского теннисиста Алькарас вёл со счётом 6:2, 2:0. Встреча продлилась всего 47 минут. Сразу после матча испанец, оставляя автограф на камере, написал «Выздоравливай, Джек».

В матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Карлосу Алькарасу будет противостоять десятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим.