Медведев: думал, что буду сниматься с матча

Я думал, что буду сниматься с матча. Но мне всегда нравится предпринимать попытку. В моей карьере было уже несколько раз, когда думал, что буду сниматься с матча, то же самое, и я всегда делаю попытку. И если не смогу, тогда снимаюсь. Ярким примером является матч с Новаком в Астане, во время тай-брейка я почувствовал, что порвал мышцу. Я знал это. Итак, я завершил тай-брейк и снялся, потому что знал, что не собираюсь играть с разорванной мышцей. Так что если бы я сам почувствовал, что порвал там связки, я бы не играл. Были два мнения, которые говорили, что я могу продолжать играть, пока мне не станет слишком больно. Да, двигался только лучше и лучше благодаря адреналину. Так что, даже не говоря о лодыжке, матч сам по себе был сумасшедшим. Где у Саши было, сколько, 10 брейк-пойнтов во втором сете? Когда у тебя есть 10 брейк-пойнтов, ты гораздо ближе к победе и, возможно, даже заслуживаешь этого, но иногда таков теннис. Такие моменты случаются, и уверенность определённо помогла мне», — рассказал Даниил на пресс-конференции.