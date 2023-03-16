Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Инди

Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одержав победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокину.

Фото: shutterstock shutterstock

Продолжительность матча составила 1 часа 44 минуты, встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

В следующем круге россиянин сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США, который обыграл британца Кэмерона Норри.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Его общий призовой фонд составляет 8,8 миллиона долларов.

Даниил Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, прошедшего в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась 4 марта со счетом 6:2, 6:2.