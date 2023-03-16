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3 минуты назад

«Я за мир во всём мире». Медведев прокомментировал отказ Цуренко играть с Соболенко

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Первая ракетка России Даниил Медведев отреагировал на решение украинской спортсменки Леси Цуренко не выйти на матч с белоруской Ариной Соболенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Медведев прокомментировал отказ Цуренко играть с Соболенко
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Мне трудно ответить на ваш вопрос. Прежде всего, мне определённо жаль всех украинских теннисистов из-за того, через что им приходится проходить. Однако подробно о ситуации с Цуренко я не знаю. Это её вопрос и, возможно, немного вопрос Соболенко. Лично я узнал об этом только на следующий день.

Если говорить о топ-игроках то, безусловно, на нас лежит определённая ответственность. Всё зависит от того, как каждый человек в отдельности справится со всем этим. Я всегда говорил что, я за мир во всём мире и, честно говоря, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Медведева Sportskeeda.

WTA и ATP стали одними из немногих спортивных организаций, отказавшихся отстранять спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах на фоне событий на Украине.

Теннис,Арина Соболенко,Даниил Медведев,Леся Цуренко,
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