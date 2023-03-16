Медведев прокомментировал отказ Цуренко играть с Соболенко

Если говорить о топ-игроках то, безусловно, на нас лежит определённая ответственность. Всё зависит от того, как каждый человек в отдельности справится со всем этим. Я всегда говорил что, я за мир во всём мире и, честно говоря, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Медведева Sportskeeda.