Медведев впервые с 2019 года выступит на турнире категории ATP-500 в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев выступит на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Об этом сообщает испанское издание Marca.

Россиянин последний раз выступал на этом турнире в 2019 году. Также на турнире выступят Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Стефанос Циципас и другие. Турнир в этом году отмечает 70-летие. Пройдёт соревнование с 17 по 23 апреля.