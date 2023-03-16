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1 час назад

Даниил Медведев впервые с 2019 года выступит на турнире категории ATP-500 в Барселоне

Чемпионат.comиещё 1

Российский теннисист Даниил Медведев выступит на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Об этом сообщает испанское издание Marca.

Медведев впервые с 2019 года выступит на турнире категории ATP-500 в Барселоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянин последний раз выступал на этом турнире в 2019 году. Также на турнире выступят Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Стефанос Циципас и другие. Турнир в этом году отмечает 70-летие. Пройдёт соревнование с 17 по 23 апреля.

На данный момент Медведев выступает на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где уже успел дойти до полуфинала, где сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Матч между ними состоится 18 марта. Он имеет возможность выиграть трофей на четвёртом турнире подряд. Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Турнир продлится до 19 марта.

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