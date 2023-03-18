Елена Рыбакина объяснила, за счёт чего обыграла Игу Свёнтек во 2-й раз в сезоне

«Думаю, дело в моём агрессивном стиле. У меня мощная подача. Сегодня я активно давила на соперницу с её помощью. Ига – очень, очень сложная соперница, но, когда я играю так хорошо и попадаю все мячи, даже ей тяжело. Сегодня я иногда показывала высочайший уровень. И в такие моменты я чувствую, что могу победить любую. С другой стороны, ты не можешь в каждом матче чувствовать себя потрясающе и играть идеально», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.