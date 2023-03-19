Медведев вышел в финал четвертого турнира ATP подряд

Россиян Даниил Медведев победил американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Встреча прошла в ночь на воскресенье.
Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Медведева, который посеян на турнире под 5-м номером. Тиафо получил 14-й номер посева. В финале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (11).
Медведев сыграет в финале четвертого турнира ATP подряд. До этого российский теннисист выиграл соревнования в Роттердаме, Дохе и Дубае. Медведев продлил свою победную серию до 19 матчей. В последний раз он терпел поражение во встрече третьего круга Открытого чемпионата Австралии против американца Себастьяна Корды - 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).