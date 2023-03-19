Медведев вышел в финал четвертого турнира ATP подряд

Россиян Даниил Медведев победил американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Встреча прошла в ночь на воскресенье.

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Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Медведева, который посеян на турнире под 5-м номером. Тиафо получил 14-й номер посева. В финале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (11).