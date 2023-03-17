Глава WTA высказался о скандале с участием Анастасии Потаповой

У нас всегда была позиция — и это была фундаментальная позиция тура — чтобы каждому игроку, который имеет на это право, было разрешено играть. И это независимо от решений, которые могли быть приняты местными органами власти. Мы этого придерживались и будем придерживаться. Мы считаем, что нейтральный подход уместен», — приводит слова Саймона BBC Sport.