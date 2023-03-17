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37 минут назад

Глава WTA: Мы поговорили с Анастасией Потаповой и со всеми игроками из России и Беларуси

Чемпионат.com

Глава WTA Стив Саймон заявил, что организация делает всё, что может для игроков из Украины, а также высказался относительно недавнего скандала с появлением российской теннисистки Анастасии Потаповой в футболке московского «Спартака» на матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Глава WTA высказался о скандале с участием Анастасии Потаповой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы многое делаем для наших спортсменов, и я знаю, что есть множество мнений по этому поводу. То, что происходит в Украине, предосудительно. Мы никоим образом не можем поддержать это, ни то, что делает российское правительство.

Мы поговорили с Анастасией Потаповой напрямую, а также предупредили её, чтобы она знала, что это было неуместно. Так что я не думаю, что мы увидим подобные случаи в будущем.

Мы продолжаем разговаривать со всеми игроками из России и Беларуси и следим за тем, чтобы они понимали всю сложность ситуации, и что они соревнуются как нейтральные спортсмены. Я думаю, что в этом есть чёткое понимание.

У нас всегда была позиция — и это была фундаментальная позиция тура — чтобы каждому игроку, который имеет на это право, было разрешено играть. И это независимо от решений, которые могли быть приняты местными органами власти. Мы этого придерживались и будем придерживаться. Мы считаем, что нейтральный подход уместен», — приводит слова Саймона BBC Sport.

Теннис,Стив Саймон,Анастасия Потапова,Спартак,Правительство РФ,
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