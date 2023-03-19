Шевченко пробился в финал челленджера в Финиксе

132-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко пробился в финал турнира серии «челленджер» в Финиксе (США), который продлится до 20 марта. Соревнования проходят на хардовом покрытии.

В полуфинальном матче Шевченко обыграл представителя Франции Кентена Алиса (81-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Шевченко пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Алиса восемь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.