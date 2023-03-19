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49 минут назад

Алькарас: Медведев — лучший теннисист планеты прямо сейчас

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Испанец постарается прервать впечатляющую победную серию Даниила.

Алькарас: Медведев — лучший теннисист планеты прямо сейчас
Фото: eurosport.comeurosport.com

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от встречи с россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

«Я действительно хочу всегда играть с лучшими теннисистами в мире. Всегда считал, что если вы хотите быть сильнейшим, то должны побеждать лучших.

Сейчас Даниил – лучший игрок планеты. У него потрясающая победная серия. Меня ожидает трудное испытание, но я готов к нему. В финале я покажу всё, на что способен», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

В полуфинале «Мастерса» в калифорнийской пустыне Карлос Алькарас в двух сетах со счётом 7:6 (7-4), 6:3 обыграл итальянца Янника Синнера.

Финал турнира в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Алькарасом состоится в ночь с 19 на 20 марта. Ориентировочное начало встречи — не ранее 2:00 мск.

Теннис,Янник Синнер,Даниил Медведев,
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