Алькарас: Медведев — лучший теннисист планеты прямо сейчас

Испанец постарается прервать впечатляющую победную серию Даниила.
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от встречи с россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).
«Я действительно хочу всегда играть с лучшими теннисистами в мире. Всегда считал, что если вы хотите быть сильнейшим, то должны побеждать лучших.
Сейчас Даниил – лучший игрок планеты. У него потрясающая победная серия. Меня ожидает трудное испытание, но я готов к нему. В финале я покажу всё, на что способен», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
В полуфинале «Мастерса» в калифорнийской пустыне Карлос Алькарас в двух сетах со счётом 7:6 (7-4), 6:3 обыграл итальянца Янника Синнера.
Финал турнира в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Алькарасом состоится в ночь с 19 на 20 марта. Ориентировочное начало встречи — не ранее 2:00 мск.