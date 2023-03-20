Рыбакина обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня в рамках финального матча турнира в Индиан-Уэллсе (США) встречались Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (Белоруссия). Победу со счетом 7:6, 6:4 одержала представительница Казахстана. Продолжительность встречи составила 2 часа и 4 минуты.

Фото: Hannah Mckay/Reuters Hannah Mckay/Reuters

Рыбакина на пути к финалу обыграла Паулу Бадосу, Варвару Грачеву, Каролину Мухову, а в полуфинале праздновала победу над первой ракеткой мира Игой Свентек. Соболенко прошла на отказе украинку Лесю Цуренко, а также победила Барбору Крейчикову, Кори Гауфф и Марию Саккари. Напомним, что девушки в конце января встречались друг с другом в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).