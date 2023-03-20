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2 часа назад

Рыбакина обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Газета.Ru

Сегодня в рамках финального матча турнира в Индиан-Уэллсе (США) встречались Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (Белоруссия). Победу со счетом 7:6, 6:4 одержала представительница Казахстана. Продолжительность встречи составила 2 часа и 4 минуты.

Рыбакина обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: Hannah Mckay/ReutersHannah Mckay/Reuters

Рыбакина на пути к финалу обыграла Паулу Бадосу, Варвару Грачеву, Каролину Мухову, а в полуфинале праздновала победу над первой ракеткой мира Игой Свентек. Соболенко прошла на отказе украинку Лесю Цуренко, а также победила Барбору Крейчикову, Кори Гауфф и Марию Саккари. Напомним, что девушки в конце января встречались друг с другом в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Тогда победа осталась за белорусской теннисисткой. Она выиграла со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Стоит отметить, что для белорусской теннисистки это был первый выигранный титул Большого шлема. В мужском финале турнира в Индиан-Уэллсе сегодня сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас. Ранее Андрей Чесноков заявил, что у Алькараса будет небольшое преимущество над Медведевым.

Теннис,Варвара Грачева,Каролина Мухова,Елена Рыбакина,Арина Соболенко,Даниил Медведев,Леся Цуренко,Мария Саккари,Андрей Чесноков,
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