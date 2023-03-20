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1 час назад

Российский теннисист Медведев проиграл в финале турнира серии "Мастерс"

Москва24иещё 1

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает РИА Новости. Противостояние двух спортсменов закончилось со счетом 6:3, 6:2 в пользу Алькараса, матч длился 1 час и 10 минут. Счет в личных встречах теннисистов теперь стал ничейным – 1-1. Благодаря победе Алькарас вернет себе звание первой ракетки мира.

Российский теннисист Медведев проиграл в финале турнира серии "Мастерс"
Фото: AP Photo/Mark J. TerrillAP Photo/Mark J. Terrill

Российский теннисист же прервал свою победную серию, которая до этого насчитывала 19 матчей. Ранее Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, обыграв в полуфинале американца Фрэнсиса Тиафо.

Эта победа стала для россиянина 19-й подряд в туре ATP. До этого российский теннисист стал победителем турнира ATP в Дохе. В финале он обыграл экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

Теннис,Фрэнсис Тиафо,Даниил Медведев,
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