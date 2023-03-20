Медведев высказался о поражении в финале турнира в Индиан-Уэллсе

«У меня были очень токсичные отношения с этим кортом, но я хочу поблагодарить вас. Я плохо отнёсся к этому корту, а взамен вывихнул лодыжку и порезал большой палец. Но это также позволило мне закончить турнир, поэтому большое спасибо. Я вернусь», — сказал Медведев после матча.