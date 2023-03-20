Медведев поднялся в топ-5 рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

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В ночь на понедельник Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира ATP серии "Мастерс", который проходил в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). После победы на турнире испанец набрал 7 420 баллов и вернулся на первое место в рейтинге, сместив серба Новака Джоковича (7 160), которому было отказано в специальном разрешении на въезд в США без вакцинации, из-за чего он пропустил турнир.

Третье место сохранил грек Стефанос Циципас (5 770), четвертое - норвежец Каспер Рууд (5 560). Медведев расположился на пятой строчке с 4 330 очками. Андрей Рублев сохранил седьмое место (3 390), Карен Хачанов опустился с 15-го на 16-е место (2 505).

Испанец Рафаэль Надаль впервые с апреля 2005 года покинул топ-10 рейтинга, опустившись с 8-го на 13-е место (2 715). Он находился в первой десятке рейтинга на протяжении 912 недель, что является рекордом.

Медведеву 27 лет, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 18 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.