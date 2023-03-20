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24 минуты назад

Алькарас — о победе над Медведевым в финале «Мастерса»: «Ожидал тяжелейшего матча, но я сыграл идеально»

Матч ТВ

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что ожидал более тяжелого финального матча на турнире серии «Мастерс» в Индиан Уэллсе против россиянина Даниила Медведева, и отметил, что показал свою идеальную игру.

Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в финале «Мастерса»
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В воскресенье Алькарас одержал победу над Медведевым в финале турнира в Индиан Уэллсе со счетом 6:3, 6:2.

— Я ожидал тяжелейшего матча. Но, да, я играл идеально. Я и раньше говорил, что против Даниила нужно выступать на максимуме своих возможностей, и тактически тоже надо быть на высоте. Против него это необходимо, и сегодня я был идеален. Кажется, что это легко, но это не так (улыбается).

Честно говоря, я нервничал. Но это то, о чем я говорю со своей командой, а сопернику я показываю, что я расслаблен и наслаждаюсь финалом, — сказал Алькарас на пресс конференции.

Всего на счету Алькараса восемь побед на турнирах ATP в карьере.

Теннис,Даниил Медведев,
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