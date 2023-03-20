Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в финале «Мастерса»

— Я ожидал тяжелейшего матча. Но, да, я играл идеально. Я и раньше говорил, что против Даниила нужно выступать на максимуме своих возможностей, и тактически тоже надо быть на высоте. Против него это необходимо, и сегодня я был идеален. Кажется, что это легко, но это не так (улыбается).