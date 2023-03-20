Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Рыбакина назвала свою главную цель в спорте

Чемпионат.comиещё 1

Победительница турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, чего хотела бы достичь через несколько лет в этом виде спорта.

Рыбакина назвала свою главную цель в спорте
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Думаю, что самая большая цель – это, конечно, стать первой ракеткой мира. Впереди ещё долгий путь. Так что это своего рода конечная цель, я бы сказала так. На данный момент я занимаю седьмое место, но вы знаете, как быстро меняется рейтинг. Поэтому мне нужно всегда сосредоточиваться на следующем турнире, на котором я выступаю. Да, я просто стараюсь не думать так сильно о рейтинге, особенно сейчас, когда до него ещё далеко (улыбается)», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, победа над Ариной Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе помогла Рыбакиной подняться на седьмую строчку рейтинга WTA.

Теннис,Елена Рыбакина,Арина Соболенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий