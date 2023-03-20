Журналист назвал «хорошую» и «плохую» новости для Медведева после поражения от Алькараса

«Это была самая терпеливая игра Алькараса на задней линии, которую я когда-либо видел. Хорошая новость для Медведева заключается в том, что это худший хард в мире, на котором он мог бы сыграть с Алькарасом. Плохая — Карлос оказался ещё одним принципиальным соперником с арсеналом, необходимым для того, чтобы разрушить защиту Даниила: в частности, нетболами и дропшотами», — написал Гросс.