Варвара Грачева вышла в основную сетку турнира в Майами

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в основную сетку турнира в Майами. В финале квалификации она обыграла представительницу США Питон Стирнс со счётом 7:6 (8:6), 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Грачёва выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Американка, в свою очередь, сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.