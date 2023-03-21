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18 минут назад

Бывшая первая ракетка мира Навратилова сообщила, что вновь победила рак

ТАССиещё 1

Победительница 18 турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка чешского происхождения Мартина Навратилова вылечилась от рака груди и горла. Комментарий спортсменки приводит газета The Guardian со ссылкой на интервью телеканалу TalkTV, которое выйдет позднее во вторник.

Экс-первая ракетка мира Навратилова вновь победила рак
Фото: ТАССТАСС

"По словам врачей, рака у меня нет, - сказала Навритлова. - Я была в полной панике в течение трех дней после того, как узнала о болезни, думая, что могу не дожить до следующего Рождества". Она добавила, что ей еще предстоит пройти профилактическое облучение груди.

2 января Навратилова рассказала, что больна раком груди и горла. Сообщалось, что болезнь была диагностирована после обследования в начале ноября. Представитель Навратиловой добавила, что заболевание находилось на ранней стадии и шансы на выздоровление оценивались довольно высоко.

Бывшая теннисистка ранее уже болела раком груди - 13 лет назад, но смогла вылечиться с помощью лучевой терапии.

На счету Навратиловой 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, 31 - в парном и 10 - в смешанном. Она является рекордсменкой по нахождению на первой строчке мирового рейтинга в парном разряде (237 недель) и победам на Уимблдоне в одиночном разряде (9 титулов). Всего на ее счету 167 титулов в одиночном разряде и 177 - в парном.

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