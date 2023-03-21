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1 час назад

Теннисистка раскрыла разницу в подготовке в России и Европе

Lenta.ru

Теннисистка Эрика Андреева раскрыла разницу в подготовке в России и Европе. Ее слова приводит «Чемпионат».

Теннисистка раскрыла разницу в подготовке в России и Европе
Фото: Сайт WTAСайт WTA

«Когда стала работать с французскими, европейскими тренерами, поняла, что они больше учат наслаждаться процессом. Проиграл? Ничего страшного, у тебя будет хороший ужин вечером, ты сможешь отдохнуть, пообщаться», — рассказала она.

Россиянка отметила, что проигрыши являются неотъемлемой частью жизни, поэтому важно научиться их принимать.

Эрика Андреева — финалистка юниорского «Ролан Гаррос» 2021 года. Россиянка занимает 128-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 22 марта она сыграет против американки Эшлин Крюгер в первом круге турнира серии WTA-1000 в Майами (США).

Россияне принимают участие в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA. При этом им запрещено выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса.

Теннис,
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