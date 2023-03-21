Андреева рассказала, почему перестала работать со спортивным психологом

— Не могу сказать, что это физиологическая адаптация. Для меня это психологическая проблема: когда ты выходишь на матч, всегда хочется выиграть. И иногда это большое желание мешает. Ты настолько хочешь выиграть, что забываешь, что тебе нужно делать на корте.



Много разговариваем об этом с тренерами, обсуждаем моменты — без этого никак. Я сотрудничала с психологом, но после поняла — это работает только тогда, когда ты уже сам с собой разбираешься. Когда ты играешь с игроком, а не с собой. Пока прекратила сотрудничество, потому что понимаю — с моей головой могу справиться только я сама. Психолог в этом мне не поможет, — приводит слова Андреевой «Чемпионат».