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1 час назад

Российская теннисистка Андреева рассказала, почему перестала работать со спортивным психологом

Матч ТВ

Финалистка юниорского «Ролан Гаррос»-2021 Эрика Андреева рассказала о работе со спортивным психологом, отметив, что пришла к пониманию — со своей головой надо справляться самой.

Андреева рассказала, почему перестала работать со спортивным психологом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Не могу сказать, что это физиологическая адаптация. Для меня это психологическая проблема: когда ты выходишь на матч, всегда хочется выиграть. И иногда это большое желание мешает. Ты настолько хочешь выиграть, что забываешь, что тебе нужно делать на корте.

Много разговариваем об этом с тренерами, обсуждаем моменты — без этого никак. Я сотрудничала с психологом, но после поняла — это работает только тогда, когда ты уже сам с собой разбираешься. Когда ты играешь с игроком, а не с собой. Пока прекратила сотрудничество, потому что понимаю — с моей головой могу справиться только я сама. Психолог в этом мне не поможет, — приводит слова Андреевой «Чемпионат».

На текущий момент 18 летняя спортсменка занимает 128 е место в рейтинге WTA.

Теннис,Эрика Андреева,
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