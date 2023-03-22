Джокович назвал финал US Open с Медведевым одним из лучших моментов

22-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира Новак Джокович признался, что все еще рассчитывает сыграть на Открытом чемпионате США (US Open), передает CNN. Серб вспомнил о финале US Open в 2021 году, когда он проиграл российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

Фото: Global Look Press Global Look Press

"На самом деле, в 2021 году, когда я проиграл в финале Даниилу, наверное, это был один из лучших моментов, которые у меня когда-либо были с нью-йоркской публикой. И мне посчастливилось трижды выиграть этот турнир", - поделился Джокович.

Джокович пропускает турнир "Мастерс" в Майами. Сербский теннисист не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19, поэтому не сможет сыграть на Miami Open. Также он пропустил предыдущий турнир, который состоялся в Индиан-Уэллсе. Напомним, что у Джоковича ранее возникали проблемы с участием в Australian Open. Серб пропустил прошлый розыгрыш турнира в 2022 году. При въезде в Австралию серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации.