Первая ракетка мира Свёнтек пропустит турнир WTA в Майами

"Во время турнира в Дохе и после него я боролась с сильной инфекцией, мне разрешили играть, но сильный приступ кашля привел к повреждению ребер, - написала Свёнтек. - Мы пытались совладать с инфекцией, я продолжала играть, пока это было безопасно для моего здоровья. Решение пропустить турнир в Майами и Кубок Билли Джин Кинг было трудным для меня, но здоровье важнее".