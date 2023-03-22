Первая ракетка мира Свёнтек пропустит турнир WTA в Майами

Представительница Польши Ига Свёнтек, занимающая первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с турнира в Майами (штат Флорида, США) из-за травмы. Об этом спортсменка в среду сообщила на своей странице в Twitter.
Свёнтек рассказала о дискомфорте и боли в ребрах после полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (2:6, 2:6).
"Во время турнира в Дохе и после него я боролась с сильной инфекцией, мне разрешили играть, но сильный приступ кашля привел к повреждению ребер, - написала Свёнтек. - Мы пытались совладать с инфекцией, я продолжала играть, пока это было безопасно для моего здоровья. Решение пропустить турнир в Майами и Кубок Билли Джин Кинг было трудным для меня, но здоровье важнее".
Турнир в Майами проходит с 21 марта по 2 апреля и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд соревнований составляет более $8,8 млн. В 2022 году Свёнтек одержала победу на турнире, в финале обыграв японку Наоми Осаку (6:4, 6:0).