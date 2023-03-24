Потапова прокомментировала отказ украинки Костюк от рукопожатия

Хотелось бы мне сыграть на Уимблдоне? Конечно, я мечтаю об этом, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться и надеяться на это. Если мы сможем выступить там, я буду очень счастлива», — приводит слова Потаповой Daily Mail.