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1 час назад

Анастасия Потапова прокомментировала отказ украинки Костюк от рукопожатия

Чемпионат.com

26-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк от рукопожатия после их очной встречи во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (6:1, 6:3). Анастасия также высказалась о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон.

Потапова прокомментировала отказ украинки Костюк от рукопожатия
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Марта не пожала мне руку? Я ожидала этого. Очевидно, что это её выбор.

Хотелось бы мне сыграть на Уимблдоне? Конечно, я мечтаю об этом, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться и надеяться на это. Если мы сможем выступить там, я буду очень счастлива», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

Следующей соперницей Потаповой на турнире категории WTA-1000 в Майами станет американка Кори Гауфф. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

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