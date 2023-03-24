Потапова прокомментировала отказ украинки Костюк от рукопожатия

26-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк от рукопожатия после их очной встречи во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (6:1, 6:3). Анастасия также высказалась о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон.
«Марта не пожала мне руку? Я ожидала этого. Очевидно, что это её выбор.
Хотелось бы мне сыграть на Уимблдоне? Конечно, я мечтаю об этом, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться и надеяться на это. Если мы сможем выступить там, я буду очень счастлива», — приводит слова Потаповой Daily Mail.
Следующей соперницей Потаповой на турнире категории WTA-1000 в Майами станет американка Кори Гауфф. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.