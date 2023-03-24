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1 час назад

Александрова пробилась в третий круг турнира в Майами, обыграв американку Таунсенд

Матч ТВ

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира категории WTA 1000 в Майами.

Александрова пробилась в третий круг турнира в Майами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянка, получившая 18 й номер посева в основной сетке, была сильнее соперницы в трех сетах, матч продолжался 2 часа 17 минут. В активе Александровой 11 подач навылет при 5 двойных ошибках, Таунсенд выполнила 14 эйсов.

В следующем круге Александрова сыграет с победительницей встречи между Лейлой Фернандес (Канада) и Белиндой Бенчич (Швейцария).

WTA 1000. Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд — 8,8 млн долларов.

2 й круг

Екатерина Александрова (Россия, 18) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 5:7, 6:4

Теннис,Лейла Фернандес,Екатерина Александрова,
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