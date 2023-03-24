Александрова пробилась в третий круг турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира категории WTA 1000 в Майами.
Россиянка, получившая 18 й номер посева в основной сетке, была сильнее соперницы в трех сетах, матч продолжался 2 часа 17 минут. В активе Александровой 11 подач навылет при 5 двойных ошибках, Таунсенд выполнила 14 эйсов.
В следующем круге Александрова сыграет с победительницей встречи между Лейлой Фернандес (Канада) и Белиндой Бенчич (Швейцария).
WTA 1000. Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд — 8,8 млн долларов.
2 й круг
Екатерина Александрова (Россия, 18) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 5:7, 6:4