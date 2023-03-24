Александрова пробилась в третий круг турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира категории WTA 1000 в Майами.

Россиянка, получившая 18 й номер посева в основной сетке, была сильнее соперницы в трех сетах, матч продолжался 2 часа 17 минут. В активе Александровой 11 подач навылет при 5 двойных ошибках, Таунсенд выполнила 14 эйсов.