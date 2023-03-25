Андреева проиграла на турнире в Майами

Эрика Андреева прекратила борьбу на турнире в Майами (США).Российская теннисистка во втором круге в трех партиях проиграла полячке Магдалене Фреш - 6:4, 1:6, 1:6. Матч продлился два часа, за которые россиянка отдала шесть геймов на своей подаче.В третьем круге Фреш встретится с россиянкой Варварой Грачевой.WTA 1000. Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард.
Призовой фонд — 8,8 млн долларов
Второй круг
Эрика Андреева (Россия) — Магдалена Фреш (Польша) — 6:4, 1:6, 1:6
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Шелби Роджерс (США) — 6:4, 6:3Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:1, 6:1