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1 час назад

Андреева проиграла на турнире в Майами

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Эрика Андреева прекратила борьбу на турнире в Майами (США).Российская теннисистка во втором круге в трех партиях проиграла полячке Магдалене Фреш - 6:4, 1:6, 1:6. Матч продлился два часа, за которые россиянка отдала шесть геймов на своей подаче.В третьем круге Фреш встретится с россиянкой Варварой Грачевой.WTA 1000. Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард.

Андреева проиграла на турнире в Майами
Фото: Сайт WTAСайт WTA

Призовой фонд — 8,8 млн долларов

Второй круг

Эрика Андреева (Россия) — Магдалена Фреш (Польша) — 6:4, 1:6, 1:6

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Шелби Роджерс (США) — 6:4, 6:3Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:1, 6:1

Теннис,Эрика Андреева,Лейла Фернандес,Арина Соболенко,Шелби Роджерс,
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