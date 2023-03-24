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Грачева одолела пятую ракетку мира на турнире в Майами

Теннисистка из России Варвара Грачева одолела спортсменку из Туниса Онс Жабер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает ТАСС.

Грачева одолела пятую ракетку мира на турнире в Майами
© globallookpress.com

Игра состоялась в Майами и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Грачевой. В следующем круге спортсменка из России сыграет против Чжан Шуай или ещё одной россиянки Эрики Андреевой.

В данный момент Грачева находится на 54-ом месте в рейтинге WTA. Онс Жабер занимает пятую строчку. До этой победы самым рейтинговым противником, которого смогла победить Грачева, была её соотечественница Дарья Касаткина.

Напомним, что во время игры с Грачевой, Жабер пожаловалась на проблемы с давлением.

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