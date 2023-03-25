«Вопиющее неуважение». Азаренко озадачила своим поступком в Майами

Виктория без объяснений ушла с корта прямо во время матча с 16-летней Линдой Фрухвиртовой и нарвалась на резкую критику.

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Для Виктории Азаренко неудачно сложились «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами в 2022 году. В Калифорнии белорусская теннисистка в третьем раунде проиграла Елене Рыбакиной (3:6, 4:6). По ходу второго сета Азаренко неожиданно облокотилась на ракетку и расплакалась, но после небольшой паузы пришла в себя и доиграла матч.

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Виктория жаловалась на проблемы с правой рукой, хотя сразу после матча с Рыбакиной деактивировала свои страницы в соцсетях. В Майами с Азаренко случился ещё более громкий инцидент, который доказал, что дело не в травмах (или не только в них). Виктория покинула корт во время игры с Линдой Фрухвиртовой, чем сильно озадачила теннисную общественность.

На «Мастерсе» в Майами-2022 Виктория Азаренко была посеяна под 12-м номером. Она начала турнир со второго раунда, не без проблем обыграв россиянку Екатерину Александрову (6:4, 2:6, 7:6). В третьем круге соперницей Виктории стала 16-летняя чешка Линда Фрухвиртова.

Первый сет Фрухвиртова выиграла очень легко – 6:2. Вторую партию Линда тоже начала уверенно и повела 3:0. В этот момент Азаренко вдруг просто собрала свои вещи и покинула корт. Судья попросил Викторию остаться и пройти официальную процедуру снятия с врачом и супервайзером, но 32-летняя теннисистка не стала его слушать.

Азаренко ушла, ничего не объясняя. Виктория сделала заявление только на следующий день после матча, когда её уже активно критиковали болельщики и эксперты.

«Мне не стоило сегодня выходить на корт. Последние несколько недель были крайне напряжёнными в моей личной жизни. Последний матч отнял у меня много сил, но я хотела сыграть перед замечательной публикой, ведь она помогла мне выстоять в первом матче. Я хотела выйти и попытаться, но это была ошибка.

Я надеюсь, что сделаю перерыв и смогу вернуться. Я прошу прощения у болельщиков за произошедшее, ведь вы так здорово меня поддерживали. Это была единственная причина, по которой я решила выйти на корт. Я всегда жду вызовов и давления соревнований, но сегодня было уже слишком. Я должна извлечь из этого урок. Я бы хотела поздравить свою соперницу и пожелать ей удачи на этом турнире и в начале профессиональной карьеры», — сказала Азаренко.

16-летнюю Фрухвиртову, ставшую самой молодой участницей 1/8 финала «Мастерса» в Майами с 2004 года (на этой стадии она проиграла испанке Пауле Бадосе), удивил поступок Азаренко, хотя она не стала предъявлять претензий сопернице.

«Выход в четвёртый раунд для меня — невероятное событие. Если честно, у меня нет слов. Конечно, я не хотела, чтобы матч завершился так. Что бы ни случилось, я желаю Виктории скорейшего восстановления. Для меня было честью играть с ней на корте. Как я поняла, что у неё были какие-то проблемы со здоровьем, а потом она пожала мне руку и просто ушла», — заявила Фрухвиртова.

Куда более жёстко об Азаренко высказалась экс пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова.

«Самое неуважительное во всём этом было то, что Азаренко просто покинула корт, ничего не сказав и не объяснив. Думаю, WTA стоит обратить внимание на подобный поступок. Я считаю, что это по-настоящему странно и неуважительно по отношению к болельщикам, арбитру и, самое главное, Линде Фрухвиртовой. Думаю, если Азаренко продолжит в таком духе, её перестанут приглашать на турниры. Это было некрасиво», — сказала Гантухова.

В Сети тоже не были в восторге от Азаренко.

«Поведение Азаренко разочаровывает. Она ушла с корта без каких-либо объяснений. Её переигрывала Фрухвиртова. Молодая чешка заслуживала большего уважения и возможности полноценно выиграть этот матч»,



«Азаренко проигрывала ребёнку вдвое моложе, так что внезапно у неё начались стресс, беспокойство, психические проблемы. Она смутилась, не выдержала и убежала»,



«Азаренко всегда была странной. Мой новый любимый игрок – Фрухвиртова»,



«Вопиющее неуважение. Можно быть в плохом положении, но если ты вышла играть, то прояви некоторое почтение к своей сопернице, которая переигрывает тебя. Тем более что Азаренко — бывшая первая ракетка мира и чемпионка турниров «Большого шлема», — писали любители тенниса.

Через полгода инцидент с Азаренко в Майами припомнила экс вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньска.

«Если бы я вернулась на корт после рождения сына, то наверняка вела бы себя ещё спокойнее, чем раньше. Помните, чем занималась Азаренко в этом году? Она уже не раз устраивала театр, симулировала травмы и тому подобное. Смотрела её матч в Майами. Видела, что с ней что-то не так. Она проигрывала и просто ушла с корта посреди сета. Я подумала: «Боже, девочка… Тебе 33 года, ты добилась всего на корте. Ты же мама, и вытворяешь такие вещи!» Мне это совершенно непонятно», — сказала Радваньска.

Никто точно не знает, что за личные проблемы терзали Викторию Азаренко на «Мастерсе» в Майами-2022. Несколько лет назад теннисистка рассталась с тренером по гольфу Билли Маккигом, который пытался отобрать у неё опеку над сыном Лео.

Ребёнок остаётся с матерью, да и непонятно, связаны ли проблемы Азаренко именно с сыном или её беспокоило что-то другое. В любом случае теннисисты не должны вмешивать личное, когда играют в официальных матчах крупных турниров.

Ещё до ухода с корта Азаренко спрашивала у своего штаба «Зачем я здесь?». Серьёзный повод для беспокойства, но нужно было уладить все разногласия раньше или играть матч до конца. Болельщики заплатили за билеты, телевидение купило права, спонсоры турнира вложили немалые средства. А если всё-таки состояние настолько плохое, что хочется сняться, то следует это делать по регламенту.